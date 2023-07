Quattro bagnanti in balìa della risacca al Circeo, salvati dalla guardia costiera

Sono stati due i mezzi navali della Guardia Costiera di Terracina a intervenire, nel pomeriggio di sabato 22 luglio, in una zona impervia del promontorio del Circeo – località Punta Rossa – in soccorso di quattro bagnanti in difficoltà uno dei quali rimasto ferito alla spalla.

Quest’ultimo, a seguito di un tuffo dalla costa rocciosa, ha riportato una lesione alla spalla destra e abrasioni multiple al corpo, non riuscendo più a nuotare né a risalire lungo le asperità del promontorio.





“Il malcapitato, stremato ed allo stremo delle forze, si trovava in balia della forte risacca, in una zona raggiungibile solo via mare, circostanze che ha indotto altre tre persone a tuffarsi in acqua, nel tentativo, risultato vano, di prestargli soccorso”, ricostruiscono dalla Capitaneria di porto. “Anche i tre giovani gettatisi in mare si sono trovati coinvolti a loro volta nella pericolosa situazione nella quale si trovava l’amico”.

La Sala Operativa della Guardia Costiera di Terracina, ricevuta la chiamata di soccorso, ha coordinato l’intervento in zona di due mezzi navali, la motovedetta CP834, dotata di tutto quanto necessario per condurre attività di ricerca e soccorso in mare con ogni condizione meteomarina ed il gommone GCB117, nonché di un acquascooter AS01 della Guardia Costiera Ausiliaria presente nelle immediate vicinanze sul luogo oggetto di segnalazione, in grado di manovrare in maniera più agevole in prossimità della scogliera e di avvicinarsi maggiormente a quest’ultima.

Il personale militare, unitamente ai soccorritori del mezzo civile intervenuto, è riuscito a trarre in salvo le quattro persone in difficoltà, riuscendo altresì a recuperare ed imbarcare la persona ferita a bordo del gommone e le altre tre persone a bordo della motovedetta, con non poche difficoltà dovute al moto ondoso che si accentua in prossimità degli scogli, per poi dirigersi al porto del Circeo dove hanno avuto luogo le operazioni di sbarco e presa in carico del malcapitati da parte del 118.

La Guardia Costiera di Terracina raccomanda nuovamente “estrema prudenza durante le attività di balneazione, specialmente davanti alle coste rocciose, e di non avventurarsi, soprattutto da soli o con abbigliamento inadeguato, in zone del promontorio difficilmente accessibili, anche in considerazione del fatto che in caso di necessità potrebbe non essere possibile mettersi in comunicazione con i soccorsi per assenza di copertura telefonica”.