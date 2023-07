Primo giorno da bagnina, 19enne salva cinque persone

Al primo giorno da bagnina sulla spiaggia di Sabaudia, ha salvato dall’annegamento ben cinque persone. Una storia raccontata da Fabrizio Scarfò per Il Messaggero, e che venerdì ha visto protagonista la 19enne di Pontinia Noemi Marangoni, al lavoro sull’arenile della Bufalata.

La giovane assistente bagnante in forza alla cooperativa Blue Work Service ha prima prestato soccorso ad un kitesurf che si era avvicinato troppo alla riva trovandosi in difficoltà, poi, mentre contattava la Capitaneria di porto, è dovuta correre per riportare a riva un signore che stava facendo il bagno in prossimità degli scogli, impossibilitato a tornare sulla terraferma per via della corrente e di una grossa buca.





Stessa situazione vissuta quasi in concomitanza dalla moglie del bagnante e da un altro ragazzo, lanciatisi in acqua nel tentativo di aiutarlo, per ritrovarsi a loro volta in balìa delle onde.

Il quinto ed ultimo intervento di giornata ha visto la 19enne riportare sul bagnasciuga un ragazzo che stava facendo il bagno col fratello gemello e un’altra donna, anche lui preda delle forti correnti di quelle ore. Un esordio da “baywatch” che resterà senz’altro indelebile.