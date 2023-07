Le spiagge di Sperlonga e i cani bagnini

I cani bagnini anche quest’anno sulle spiagge di Sperlonga.

Da quattro stagioni sono operativi sulla spiaggia dell’Angolo, nel 2021 furono protagonisti di un salvataggio di ben 14 persone.





Una vera sicurezza per i cittadini, ma soprattutto per i turisti e tantissimi bagnanti che affollano ogni estate le spiagge del litorale di Sperlonga. Rinnovato anche per l’estate 2023 il sodalizio con i cani bagnini della Scuola Italiana Cani Salvataggio che si trovano a sorvegliare l’area della spiaggia dell’Angolo, nota anche come “Seconda spiaggia”, già presenti in riva al mare da inizio luglio e sempre disponibili oltre che a monitorare eventuali situazioni di difficoltà in mare, anche prendersi qualche coccola e carezza da bambini e passanti.