VIDEO – Finisce con l’auto contro il muro, perde la vita 45enne a Minturno

Dramma sulle strade di Minturno in zona Tremensuoli in via Antonio Sebastiani.

A perdere la vita durante la tarda mattinata di venerdì un uomo di Scauri di 45 anni che secondo le prime ricostruzioni avrebbe perso il controllo dell’automobile su cui viaggiava, una Volkswagen, per terminare la propria corsa contro il muro.





Per estrarre l’uomo dalle lamiere c’è stato bisogno dell’intervento dei Vigili del Fuoco. Sul posto anche gli uomini del 118 che hanno tentato disperatamente di rianimarlo. Non è escluso che a causare l’incidente autonomo possa essere stato un malore improvviso. Sul posto, per i rilievi e la gestione del traffico che è rimasto bloccato con la strada chiusa per diverso tempo anche la Polizia Locale e i Carabinieri.

IL VIDEO