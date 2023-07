Anziana presa di mira per derubarla, lei lancia l’allarme mentre ha un malore

Gli agenti di Terracina hanno arrestato S.L. 29enne di origine albanese e R.A. 34enne di Roma ritenuti responsabili di furto con strappo aggravato in concorso, e quest’ultima anche per lesioni personali e resistenza a Pubblico ufficiale.

La coppia, in trasferta e proveniente dalla provincia romana, nella mattinata del 18 luglio individuava una donna anziana di 84 anni sola in casa. Secondo le ricostruzioni mentre la donna attendeva in auto con il motore acceso, l’uomo scavalcava la recinzione e avvicinatosi all’anziana donna le strappava dal collo la catenina d’oro che indossava.





La segnalazione al 112 perveniva quasi istantaneamente quando alcuni vicini di casa della vittima notavano l’auto allontanarsi a velocità sostenuta mentre sentivano l’anziana colta da malore gridare aiuto.

Dopo poco, personale di Polizia in borghese individuava i sospetti mentre probabilmente stavano individuando un’altra vittima. La donna, che anche in questo caso attendeva in auto, veniva fermata immediatamente, mentre l’uomo veniva raggiunto e bloccato in prossimità dell’entrata di un residence.

La donna si opponeva, graffiando e dando calci ad uno degli operatori di polizia che riportava lesioni personali. Tuttavia la successiva perquisizione non le consentiva di disfarsi della reffurtiva, che veniva trovata in suo possesso e che poco prima era stata trafugata all’anziana donna, oltre ad un coltello a serramanico, custodito all’intemo della borsa, insieme ad altri oggetti contundenti e circa 5 grammi di crack occultati nei vestiti che indossava.

I successivi accertamenti consentivano di appurare che l’autovettura in possesso della coppia non era di loro proprietà ma presa a noleggio ad Anzio per pochi giorni.