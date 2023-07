Ancora nella morsa di caldo e afa

Non c’è pace per il caldo torrido che continua a caratterizzare il centro Italia e anche il territorio pontino. Per la provincia di Latina ancora bollino rosso per massima allerta per le ondate di calore anche per i prossimi giorni.

Le temperature sono lievemente meno alte dei giorni scorsi ma comunque l’umidità non lascia scampo a causa dell’afa che fa sembrare come la colonnina di mercurio tenda comunque a salire costantemente.





Caldo e afa probabilmente faranno compagnia anche la prossima settimana, ma con temperature meno impattanti dei giorni appena passati.