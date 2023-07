Latina, premio Giuseppe Manzi: borsa di studio per otto studenti

Si è svolta giovedì mattina la cerimonia di consegna del “Premio Giuseppe Manzi 2023”, presso la sala De Pasquale del Comune di Latina. Presenti il sindaco di Latina Matilde Celentano, gli assessori Andrea Chiarato e Antonio Cosentino e il dirigente Diego Vicaro. Hanno partecipato i familiari di Giuseppe Manzi, scomparso nel luglio del 2020, e i dipendenti comunali.

Il sindaco ha consegnato una pergamena a otto studenti delle scuole secondarie di secondo grado a indirizzo economico che si sono distinti per il percorso di studi e per il voto conseguito all’esame di maturità. Gli alunni sono stati selezionati dal Collegio Docenti di ciascuna delle scuole e riceveranno anche una borsa di studio dal valore di 1.000 euro come incentivo a proseguire negli studi.





Gli studenti premiati sono stati: Azzurra Grossi dell’Istituto Marconi; Federico Bottone dell’istituto Marconi; Federica Gnami del Liceo Manzoni; Alessandro Onorati del liceo Manzoni; Viola De Leonardis dell’Istituto Einaudi-Mattei; Gabriele Sperotto dell’Istituto Einaudi-Mattei; Valeria Bordignon dell’Istituto Vittorio Veneto Salvemini e Alessio Soscia dell’Istituto Vittorio Veneto Salvemini.

