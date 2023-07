Favino, Mastrandrea e i big del cinema sulla spiaggia di Fondi

I vip del cinema italiano scelgo Fondi e il proprio mare per le vacanze estive.

A dare riscontro della vicenda ci ha pensato lo stabilimento balneare Lo Chalet di Fondi di Roberto e Assunta che in questo inizio estate, insieme al loro staff hanno accolto i vari attori Pierfrancesco Favino, Valerio Mastandrea nonché i produttori cinematografici e registi Matteo Rovere e Simone Godano.





Non una novità per lo stabilimento balneare tra i più longevi del litorale di Fondi in zona Rio Claro, che l’anno scorso ha ospitato il batterista dei Maneskin Ethan Torchio.

Una bella notizia ed opportunità per il mare fondano, da sempre meno conosciuto di quello delle vicine e più blasonate Sperlonga e Terracina. Una buona opportunità anche per continuare ad investire sul territorio che continua a richiedere interventi e investimenti per un litorale che nulla ha da invidiare ad altre località del sud del azio.