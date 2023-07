Elettrodomestici e consumi: breve guida al risparmio

Alleati indispensabili per tutte le famiglie italiane, gli elettrodomestici contribuiscono, e non di poco, a rendere la vita delle persone più semplice e confortevole. Per utilizzare saggiamente questi strumenti utilissimi è importante conoscere alcune regole fondamentali che consentono di mantenere sotto controllo anche i consumi di energia.

Evitare gli sprechi è importante sia per ridurre il costo dell’energia utilizzata, sia per contribuire nel proprio piccolo a evitare inutili emissioni che sono nocive per l’ambiente che ci circonda. Scopriamo, in questa guida, come utilizzare gli elettrodomestici in modo da ridurne i consumi.





Elettrodomestici in stand-by: consumano oppure no?

Innanzitutto, chiariamo un aspetto significativo riguardante il funzionamento degli elettrodomestici. Tutti i moderni dispositivi sono muniti della funzionalità stand-by. Molti credono che, mettendo in stand-by un elettrodomestico, esso non consumi energia. Nulla di più sbagliato: anche quando sono in stand-by, gli elettrodomestici continuano a consumare energia, incrementando i costi e gli sprechi energetici dell’abitazione.

La modalità di consumo ridotto comporta un costo non indifferente: per risparmiare sulla bolletta della luce e ridurre le emissioni nocive per l’ambiente, occorre spegnere l’elettrodomestico e non lasciarlo in stand-by. Pur non consumando la stessa energia rispetto a quando funziona a pieno regime, un elettrodomestico continua ad assorbire corrente elettrica anche quando è in modalità stand-by.

Computer, microonde, stampante, macchina del caffè: alcuni degli elettrodomestici più utilizzati dalle famiglie italiane comportano un notevole dispendio di energia se non sono totalmente spenti.

Ecco gli elettrodomestici che consumano di più quando sono in modalità stand-by:

condizionatori ;

; forno a microonde;

computer;

macchina del caffè ;

; decoder;

stampante;

caricabatterie del telefono ;

;

Il primo e importante consiglio per risparmiare sul costo della fornitura energetica è quello di spegnere completamente l’elettrodomestico fino a quando non occorre utilizzarlo.

7+ consigli per risparmiare energia

Per poter ridurre il consumo di energia basta seguire alcuni piccoli accorgimenti. Vediamo quali sono i consigli utili per non sprecare energia e ridurre i costi associati all’utilizzo degli elettrodomestici:

frigorifero . L’utilizzo del frigorifero comporta una spesa media pari a 150 euro all’anno. Per ridurre tale costo è preferibile non inserire mai cibi caldi all’interno del frigorifero. È bene, inoltre, scegliere il posto adatto per ogni alimento, evitando di riempire troppo il frigo ed evitando di aprire e chiudere continuamente le sue porte;

. L’utilizzo del frigorifero comporta una spesa media pari a 150 euro all’anno. Per ridurre tale costo è preferibile all’interno del frigorifero. È bene, inoltre, scegliere il posto adatto per ogni alimento, evitando di riempire troppo il frigo ed evitando di continuamente le sue porte; lavatrice . Un vero e proprio salvavita per le famiglie italiane, che possono abbattere i consumi di energia evitando di far partire il ciclo di lavaggio quando l’elettrodomestico non è a pieno carico. Bisognerebbe evitare anche il prelavaggio , un vero e proprio spreco. Così come bisognerebbe dosare bene il detersivo e scegliere le ore notturne per mettere in funzione la lavatrice;

. Un vero e proprio salvavita per le famiglie italiane, che possono abbattere i consumi di energia evitando di far partire il ciclo di lavaggio quando l’elettrodomestico non è a pieno carico. Bisognerebbe evitare anche il , un vero e proprio spreco. Così come bisognerebbe e scegliere le ore notturne per mettere in funzione la lavatrice; forno . Per utilizzare in modo sostenibile il forno, bisogna evitare la precottura e occorre spegnere il dispositivo un po’ prima del previsto. Gli alimenti cuoceranno lo stesso, anche se il forno è spento ma ben chiuso. Altri consigli utili per non sprecare energia utilizzando il forno? Non aprirlo continuamente per controllare la cottura dell’alimento, lavarlo bene ed evitare di conservare al suo interno gli avanzi di cibo;

. Per utilizzare in modo sostenibile il forno, bisogna evitare la e occorre spegnere il dispositivo un po’ prima del previsto. Gli alimenti cuoceranno lo stesso, anche se il forno è spento ma ben chiuso. Altri consigli utili per non sprecare energia utilizzando il forno? per controllare la cottura dell’alimento, lavarlo bene ed evitare di conservare al suo interno gli avanzi di cibo; ferro da stiro . Innanzitutto, una tattica per ridurre gli sprechi e i consumi di energia usando il ferro da stiro è quella di evitare che si formi il calcare , utilizzando prodotti naturali per la pulizia. Il calcare aumenta notevolmente la richiesta di energia del ferro da stiro, rendendolo inefficiente e diminuendo il suo rendimento;

. Innanzitutto, una tattica per ridurre gli sprechi e i consumi di energia usando il ferro da stiro è quella di , utilizzando prodotti naturali per la pulizia. Il calcare aumenta notevolmente la richiesta di energia del ferro da stiro, rendendolo inefficiente e diminuendo il suo rendimento; lavastoviglie . È sempre meglio utilizzare la lavastoviglie a pieno carico , utilizzando una dose adeguata (e non eccessiva) di detersivo. Un consiglio utile per aumentare l’efficacia della lavastoviglie è quella di versare al suo interno un po’ di acqua di cottura della pasta;

. È sempre meglio utilizzare la lavastoviglie , utilizzando una dose adeguata (e non eccessiva) di detersivo. Un consiglio utile per aumentare l’efficacia della lavastoviglie è quella di versare al suo interno un po’ di acqua di cottura della pasta; computer . Per evitare un inutile spreco di energia, è bene spegnere sempre il computer se non verrà utilizzato per qualche ora. Spegnere la connessione a Internet è importante, così come è fondamentale staccare la presa quando non viene utilizzato per molto tempo;

. Per evitare un inutile spreco di energia, è bene spegnere sempre il computer se non verrà utilizzato per qualche ora. è importante, così come è fondamentale staccare la presa quando non viene utilizzato per molto tempo; phon. Questo elettrodomestico non è il più costoso di tutti, in termini di consumo energetico. Ma il suo scorretto utilizzo può provocare uno spreco energetico non da poco. Per ridurre i consumi legati a questo elettrodomestico, due i consigli utili: tamponare i capelli con un asciugamano prima di utilizzare il phon. Consiglio numero due, usare il phon partendo dal basso verso l’alto. In questo modo, i capelli si asciugheranno velocemente e meglio.

Un altro, fondamentale consiglio riguarda la scelta dei dispositivi: preferire un elettrodomestico dai consumi ridotti è sempre meglio rispetto a un dispositivo antiquato. Mondo Elettrodomestici propone una selezione di elettrodomestici efficienti e a basso consumo: scopri di più consultando il sito.