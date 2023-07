Melanoma, come conoscerlo e batterlo sul tempo: il convegno a Formia

Il prossimo venerdì 21 luglio alle ore 18:00, presso la suggestiva cornice del Grande Albergo “Miramare” in Via Appia Lato Napoli, 44, a Formia (LT), si terrà il convegno “Melanoma: conoscerlo e batterlo sul tempo, insieme si può!”, organizzato dal Rotary Club Formia – Gaeta con il patrocinio del Comune di Formia, del Comune di Gaeta.

Nell’ambito delle attività di questo storico club filantropico che vanta sul territorio una presenza quarantennale, in concomitanza con la stagione estiva, che vede una maggiore esposizione al sole, si è voluto dare voce ad esperti di spessore nazionale per sensibilizzare sulla necessità di adottare un approccio più consapevole sulla gestione di una sana esposizione alla luce ultravioletta.





Dopo i saluti istituzionali della neoeletta presidente del Rotary Club Formia- Gaeta Stefania Valerio, del sindaco di Formia Gianluca Taddeo e del vice presidente della VII commissione Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria e Welfare della Regione Lazio, Angelo Tripodi, il convegno, moderato dal Dr. Giovanni Cerimoniale, specialista in pediatria e Segretario Nazionale della Presidenza FIMP, metterà a confronto i contributi dei relatori sulle tematiche dell’importanza di una corretta informazione per la diagnosi precoce di una malattia che colpisce gli adulti, ma che deve essere oggetto di prevenzione già in età pediatrica.

A comporre il tavolo di discussione, saranno presenti:

il Dr. Giovanni Maria Pacifico, medico chirurgo libero professionista specializzato in Pediatria e con Perfezionamento ed alta formazione universitaria in Dermatologia Pediatrica, che lavora come Dermatologo Pediatra, presso alcune strutture polimediche, tra cui il Centro Medico Polispecialistico Analysis di Terracina e presso il suo studio privato a Formia, e collabora con alcuni colleghi Pediatri convenzionati presso il Distretto 5 LT, ed interverrà sull’”Importanza di una corretta foto-protezione in età pediatrica”.

il Dr. Gianluca Pagnanelli, specialista in Dermatologia e Venereologia, che lavora come Responsabile unità operativa semplice, presso l’Ambulatorio Long Covid Dermatologico presso l’IDI-IRCCS, ed interverrà sulla tematica “Il melanoma: l’importanza della diagnosi precoce”;

la Dr.ssa Sara Tavacchia, informatrice medica presso La Roche Posay, gruppo L’Oreal, che interverrà sui “Trattamenti dermatologici”.

La partecipazione al convegno è gratuita, l’ingresso è aperto al pubblico senza prenotazione fino ad esaurimento dei posti.