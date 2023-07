Cocuruzzo, terreno donato al Comune per uso pubblico

È stato formalmente stipulato lo scorso lunedì l’atto di acquisizione gratuita di un terreno ubicato in località Cocuruzzo da destinarsi ad uso pubblico. Come spiegato dall’assessore Claudio Spagnardi nel consiglio del 24 marzo 2023, si tratta di un’offerta volontaria, pervenuta da un gruppo di eredi della famiglia Grossi, di un terreno di oltre un ettaro ubicato in una posizione strategica in quanto si trova tra la chiesa e la strada principale della contrada. Grazie a questa cessione, a titolo completamente gratuito, verranno realizzati nuovi servizi pubblici. L’opera che vi sorgerà, in omaggio e in ricordo degli originari proprietari del terreno ceduto, verrà intitolata alle sorelle Grossi.

L’intenzione è quella di realizzare un’area verde e un belvedere. Nella giornata di lunedì gli eredi delle sorelle Grossi hanno ufficialmente siglato l’atto in Comune dando seguito all’iter intrapreso. “Un piccolo ma importanza passo in avanti – commentano il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l’assessore all’Urbanistica, al Patrimonio e al Demanio Claudio Spagnardi – che va ad implementare il patrimonio comunale ponendo le basi per la realizzazione di una piccola ma importante opera pubblica molto sentita nella contrada del Cocuruzzo. Un sentito ringraziamento, a nome di tutta la città, va agli eredi che, con un gesto di grande altruismo e amore per la propria città, hanno donato un terreno di gran pregio alla collettività”.