Si terrà on – line, tra i mesi di settembre ed ottobre, il corso gratuito di Europrogettazione promosso dall’onorevole Salvatore De Meo – presidente della Commissione Affari Costituzionali del Parlamento europeo – organizzato in collaborazione con la sua piattaforma insiemeineuropa.it. Giunto alla terza edizione, il corso è stato ideato e realizzato per fornire le competenze necessarie per accedere e sviluppare bandi e finanziamenti europei.

«In un’epoca in cui il finanziamento europeo è diventato fondamentale per lo sviluppo di progetti e iniziative in vari settori – dichiara il presidente De Meo – la capacità di preparare proposte di progetti vincenti è un requisito cruciale per i cittadini, gli Enti locali, le associazioni e le aziende. Questa terza edizione del corso di Europrogettazione – continua l’onorevole – offre un’opportunità unica per acquisire le competenze necessarie a preparare proposte di progetti vincenti e aumentare le probabilità di successo nel processo di finanziamento europeo. Il percorso di studi – afferma l’on. De Meo – copre una serie di argomenti chiave tra cui il contesto europeo dei finanziamenti, le opportunità disponibili e le istituzioni coinvolte. Vengono esaminati anche gli obiettivi specifici che possono essere affrontati tramite finanziamenti europei e come sviluppare una proposta in linea con tali obiettivi. Viene studiata la struttura di un progetto, le finalità, le attività, il budget e i risultati attesi. Inoltre – continua l’eurodeputato – si impara a pianificare le attività e le risorse necessarie per implementare il progetto e a gestire efficacemente le attività stesse durante tutto il suo ciclo di vita. Vengono forniti suggerimenti pratici per scrivere una proposta di successo, compresi i criteri di valutazione utilizzati dai finanziatori europei. Infine, si analizza l’importanza del monitoraggio dei progressi del progetto e della valutazione dei risultati per garantire l’implementazione corretta e l’ottenimento dei finanziamenti. Il corso – conclude il presidente De Meo – si propone di colmare la lacuna esistente nelle conoscenze e competenze necessarie per accedere alle opportunità di finanziamento dell’Unione Europea e aiuta i partecipanti a capire come raggiungere i loro obiettivi».





Il corso, tenuto da esperti professionisti del settore che coinvolgeranno i partecipanti anche in esercitazioni interattive su bandi in pubblicazione, è gratuito e aperto ad un massimo di 60 persone in possesso di un diploma di scuola media superiore di secondo grado o laurea e con la conoscenza di una lingua straniera. Per ulteriori informazioni e iscrizioni, entro il 1° settembre, visitate il sito www.insiemeineuropa.it. È utile ricordare, a chi non l’avesse ancora fatto, che iscrivendosi al portale www.insiemeineuropa.it si può essere costantemente informati e aggiornati, gratuitamente, su tutti i bandi europei, nazionali e regionali. Inoltre, grazie al supporto di professionisti specializzati, la piattaforma consente anche di avere un primo supporto ed orientamento gratuito sulla fattibilità delle proprie idee progettuali.