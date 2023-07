A Fondi torna la “Corri Marione”, gara golardica tra birra e sapori

Manca poco alla terza edizione della “Corri Marione”, corsa non competitiva, divertente e goliardica, un momento per divertirsi e stare in buona compagnia, una “gara semiseria” ideata per quanti vogliano passeggiare e divertirsi a contatto con la natura e con i buoni sapori.

La manifestazione è organizzata dall’Olimpia Lazio, la data da segnare sul calendario è sabato 29 luglio 2023. La gara, che non ha nulla di competitivo, visto che il fine principale è divertirsi, si snoda su un percorso affascinante di 7,5 Km e mezzo di corsa e cammino, attraverso sentieri del Parco Ausoni che costeggiano le sponde del Lago di Fondi, dove è possibile ammirare una tipica vegetazione delle zone umide e scorci di paesaggio incontaminati.





La partenza è prevista alle ore 18,00 dalla Tenuta Sugarelle – in via Sugarelle n. 2161 località Salto di Fondi. L’edizione del 2022 è stata vinta per gli uomini da Diego Papoccia, dell’ASD Ferentino Runners Team mentre per le donne si è imposta Fabiola Desiderio dell’Olimpia Lazio, vincitrice anche della prima edizione svoltasi nel 2019 prima dello stop imposto dal covid. Per quanto riguarda i “Gruppi più numerosi”, fitwalking compreso, il primo posto è andato alla Poligolfo Formia.

Lo slogan è “Corri, bevi e striscia”, perché oltre a divertirsi correndo sarà doveroso anche sorseggiare e dissetarsi con della buona birra. Il regolamento è infatti del tutto originale: prevede tre soste con consumazione di altrettanti boccali di birra. Infatti, la gara, sebbene inserita nel calendario Uisp è un evento non competitivo a carattere goliardico.

Sul percorso sono presenti tre ristori dove i partecipanti, sotto il controllo dei giudici, che documenteranno sul pettorale l’avvenuto ristoro dovranno consumare un boccale (0,2l) di birra al primo e secondo ristoro e (0,3l) al terzo. Naturalmente i ristori sono provvisti anche d’acqua per… gli astemi!

Il mancato consumo di tutti i boccali di birra determinerà l’esclusione del concorrente dalla classifica finale, mentre per ogni boccale non bevuto (+ 5 minuti di penalizzazione). Ai più deboli, comunque, sarà fornita anche dell’acqua. Possono partecipare tutti coloro che abbiano compiuto 18 anni di età, i minori solo se accompagnati dai genitori, i quali ne sono responsabili ed è vietato il consumo di alcolici.

Il percorso è tutto segnalato ed è permessa la partecipazione di animali purché al guinzaglio. Il tempo limite per portare a termine la gara è di 2 ore e mezza. Ci saranno premi per i primi tre arrivati, maschili e femminili, e per i primi tre Gruppi più numerosi. Previsto con l’iscrizione anche un gustoso ristoro. E a proposito di cibo, alla fine della premiazione per chi ama la sana e buona gastronomia con prezzi modici e accessibili a tutti, gli organizzatori saranno a disposizione di tutti i partecipanti e loro accompagnatori con la cena “Menù Corri Marione”, specialità alla brace, fiumi birra il tutto allietato da una fantastica serata danzante e con la partecipazione della showgirl Marianna Yakhvan.

Il ritrovo è fissato per il 29 luglio 2023 alle 16 presso la “Foresteria Tenuta Sugarelle” – via Sugarelle 2161, in località Salto di Fondi.