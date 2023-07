Minturno, al via la revisione della numerazione civica e della toponomastica

Il sindaco di Minturno Gerardo Stefanelli rende noto che, nei prossimi giorni, prenderanno il via le attività di revisione e di rifacimento della numerazione civica e della toponomastica comunale.

«Invito ogni cittadino – dichiara il capo dell’amministrazione – a garantire la propria collaborazione ai tecnici incaricati dalla società Sogert Spa, affidataria del servizio, i quali opereranno con apposito cartellino di riconoscimento. Il personale destinato alle operazioni di ricognizione sarà tenuto al più rigoroso segreto ed al rispetto della normativa sulla privacy».





In caso di assenza dei proprietari/utilizzatori delle unità immobiliari, gli addetti al servizio lasceranno nella cassetta postale il modello di richiesta dati, che potrà essere recapitato con le seguenti modalità: a) presso lo sportello della Sogert Spa, in Via Italo Balbo 40/42, a Scauri (lunedì e mercoledì dalle ore 9 alle 12,30, martedi e giovedi ore 9-12,30 e 15,30 17); b) tramite una email da inviare a toponomastica@sogert.it. Per informazioni, contattare il numero 0773/1851828.