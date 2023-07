Messa in sicurezza torrente Pontone: oltre 2 milioni dal Ministero per il tratto di Gaeta

Con Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 19 maggio 2023, sono stati determinati i Comuni ai quali spetta il contributo da destinare ad investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, relativamente all’annualità 2023. Il Comune di Gaeta nel settembre scorso ha avanzato una proposta di finanziamento per investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, con particolare riferimento al risanamento e adeguamento strutturale del corso d’acqua denominato “Rio di Itri – Fossato Pontone” per il tratto di interesse comunale, per un totale di 2.200.000 €, di cui oltre 200.000 € per spese di progettazione.

Un contributo importante che va ad aggiungersi ai 10.000.000 € già stanziati dal Ministero delle Infrastrutture per lavori che interesseranno i ponti in località Vindicio e via Unità d’Italia nel tratto di competenza del comune di Formia e che avranno inizio nell’autunno 2024.





«Un’ottima notizia – ha dichiarato il sindaco Cristian Leccese – che conferma il grande lavoro svolto dall’Assessore ai Lavori Pubblici, Simone Petruccelli. Grazie a questo contributo, compiamo un ulteriore passo verso la risoluzione di un pericolo tangibile che avvertiamo sul territorio comunale in località Pontone. Una zona che in questi anni è stata fortemente interessata da episodi di esondazione che hanno creato disagi ai residenti provocando ingenti danni».

«Questa ulteriore ammissione a contributo – così l’assessore ai Lavori Pubblici, Simone Petruccelli – rappresenta senza dubbio un successo per l’Amministrazione comunale gaetana, dopo l’aggiudicazione nei tempi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dei progetti riguardanti la costruzione del nuovo asilo comunale in zona Calegna e la riqualificazione e conservazione in chiave storico-architettonica del grande manufatto nell’area Ex Avir, che insiste su Corso Italia. Con il contributo per la messa in sicurezza del “Fossato Pontone”, la città di Gaeta raggiunge la soglia dei 10 milioni di euro in investimenti in opere pubbliche derivanti dal PNRR. Un risultato straordinario che mette in evidenza il lavoro di squadra fatto in continuità dall’Amministrazione Leccese rispetto ai dieci anni di Amministrazione Mitrano, una risposta importante soprattutto per i cittadini che vivono nelle zone interessate dal rischio inondazione, che vedranno realizzate opere ed interventi strutturali capaci di mitigare in maniera netta e decisa i pericoli derivanti dalle forti ed improvvise piogge che stanno caratterizzando questo periodo storico».