Formia, affidato l’appalto per gestire siti archeologici e monumenti

“Mi rendo conto che l’investimento potrebbe apparire anti-economico ma ho l’onere morale nei confronti della città di provarci. Voglio mettere a disposizione l’esperienza ed il mio know how perché Formia torni ad essere una tappa, insieme a Sperlonga, Gaeta e Minturno, di un itinerario turistico lungo la riviera d’Ulisse”. L’imprenditore Roberto Sorrenti dopo l’acquisto (al termine di un’asta fallimentare) dell’Hotel Bajamar sul lungomare di Santo Janni, martedì 11 luglio, ha firmato il contratto presso l’ufficio cultura-turismo del Comune con cui una delle sue società, la “Roby Tour srl”, si è aggiudicata l’appalto per la gestione di quattro di alcuni dei siti più importanti di Formia. Si tratta del Cisternone Romano nel quartiere medievale di Castellone, la Tomba di Cicerone, l’appena inaugurata (da parte dell’ente Parco Riviera di Ulisse) Villa di Mamurra sul promontorio di Gianola, la torre di Mola e, subito dopo l’estate, dell’area archeologica di Caposele sul lungomare di Vindicio.

Sorrenti in una nota stampa ha voluto comunicare questa aggiudicazione dove a partecipare – in considerazione degli onerosi impegni gestionali che lo attendono a fronte di un modestissimo contributo del comune di 16.500 euro – sono state solo due imprese: la sua (alla quale è bastata il punteggio di 59,29 punti riguardante l’offerta tecnica) e l’associazione “Sinus Formianus” che aveva presentato un punteggio di 39,86 per l’offerta tecnica per risultare “non ammesso” per la mancata offerta economica.





L’incarico durerà sino al 30 settembre 2024 e quello che attende Robytour è davvero impegnativo tant’è che il comune di Formia nel capitolato d’oneri l’aveva anticipato: “I servizi sono gestiti dal Concessionario a proprio rischio e con autonoma organizzazione…”. L’ apertura e la chiusura dei siti storici e archeologici, le informazioni e l’orientamento del pubblico, la prima accoglienza all’interno dei siti; il servizio di biglietteria, la prenotazione e prevendita; l’assistenza al pubblico, la vigilanza e il controllo delle modalità di visita nei siti oggetto di concessione; organizzazione e gestione visite guidate alle strutture gestite volte a favorire la conoscenza del patrimonio artistico e archeologico; gestione di eventuali punti vendita (bookshop, vendita souvenir, vendita bevande, ecc); assistenza al pubblico per convegni, seminari, mostre temporanee, dibattiti e altre iniziative culturali promosse dal Concessionario e/o dell’Amministrazione Comunale; attività promozionale e innovativa del territorio mediante progettazione di itinerari integrati volti alla conoscenza dei beni identitari presenti a Formia; attività di carattere promozionale e di comunicazione, con attivazione di forme adeguate di promozione, marketing e valorizzazione dei beni identitari presenti sul territorio comunale, praticabili e visitabili; progettazione, attivazione, promozione e gestione operativa di un servizio integrato di didattica rivolto alle scuole e articolato in visite didattiche e laboratori; ideazione, progettazione e realizzazione di eventi culturali, attività di spettacolo e di animazione, realizzazione laboratori e attività didattiche con assistenza ai gruppi e la dotazione del materiale necessario; realizzazione e stampa di materiale informativo sul territorio; ricerca di bandi di natura pubblica a supporto delle attività culturali, turistiche, ambientali, di innovazione, comunicazione e promozione del Comune di Formia e infine la manutenzione ordinaria dei siti e pulizia saranno a carico dell’aggiudicatario”.

Per quanto riguarda il prezzo dei biglietti, i bambini e i giovani dai 6 ai 18 anni dovranno pagare un ticket di 2 euro per visitare uno dei siti prescelti che diventano 4 se la scelta riguarderà tra: Villa di Mamurra, Cisternone e Mausoleo di Cicerone. Il costo del biglietto d’ingresso per un adulto per la visita di un sito è di cinque euro che diventano dieci se si decide di apprezzare la bellezza degli stessi tre siti.

La Villa di Mamurra potrà essere visitata il sabato e la domenica dalle 7 alle 10 e dalle 17 alle 20; il Cisternone romano tutti i giorni dalle 10 alle 12.30 e dalle 17 alle 20.30, la Tomba di Cicerone soltanto la domenica dalle 11 alle 13 mentre la Torre di Mola sarà fruibile sono in occasione della prima domenica del mese con un orario da definire.

Roberto Sorrenti ha preannunciato un’intensa campagna promozionale e pubblicitaria ma anche l’apertura presso questi siti e monumenti di punti vendita di libri, oggettistica, prodotti locali artigianali, souvenir e immancabilmente di bevande così come il concessionario potrà proporre laboratori ed attività didattici, spettacoli che, rivolte alle scuole di ogni ordine e grado, dovranno avere “come obiettivo la conoscenza del territorio e la valorizzazione del suo patrimonio archeologico e culturale”.

“Questo innovativo bando – ha commentato il vice sindaco e assessore alla cultura del comune di Formia, l’avvocato Giovanni Valerio – rientra nell’ambito delle azioni che il Comune svolge da tempo per la valorizzazione dei beni e delle attività culturali, con particolare riferimento al patrimonio storico-archeologico, rappresentativo dell’identità culturale della città e veicolo di implementazione dei flussi turistici. L’Amministrazione Comunale ha deciso di realizzare un sistema integrato di servizi che garantiranno – ha concluso – a turisti e visitatori una fruizione adeguata dei siti archeologici dislocati sul territorio comunale e un ampliamento dell’offerta culturale, turistica e ricreativa di Formia e dell’intero territorio”.