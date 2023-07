Manutenzione scuole, a Latina ok a progetto di fattibilità da mezzo milione

Approvato giovedì, dalla giunta comunale di Latina, il progetto di fattibilità tecnica-economica relativo a interventi di manutenzione da realizzarsi negli edifici scolastici di proprietà dell’ente.

L’esecutivo del sindaco Matilde Celentano ha impegnato le somme di bilancio, per un importo complessivo di 508.750 euro, per le annualità 2023-2024. Previsti lavori a base d’asta pari a 413.175 euro.





L’iniziativa è stata assunta, su indirizzo del vice sindaco Massimiliano Carnevale, assessore ai Lavori pubblici, alla luce di continue richieste pervenute al servizio Manutenzioni del Comune di rifacimento di parte di intonaci e pavimenti, di impianti idrici e fognari, di interventi ordinari e straordinari su serramenti e infissi, tutti ritenuti improcrastinabili.

“Questa amministrazione comunale – ha dichiarato il sindaco Celentano – intende far funzionare e custodire al meglio i locali e gli stabili di proprietà, e in via prioritaria gli edifici scolastici, presidi di formazione e crescita di bambini e ragazzi. Vogliamo scuole sicure per i giovani cittadini, per il corpo docente e il personale tutto che lavora nelle nostre scuole. Ora la parola d’ordine è fare presto, perché la mancata realizzazione di lavori, ormai improcrastinabili, potrebbe interrompere le attività didattiche”.

“Abbiamo un patrimonio edilizio scolastico, realizzato tra gli anni ’60 e ’80, che conta – ha precisato il vicesindaco Carnevale – un totale di circa 70 edifici, comprendenti sei asili nido, 38 scuole materne, 27 scuole elementari e 10 scuole medie. Sarà una nostra priorità trovare altre risorse per intervenire in maniera più adeguata sulle scuole comunali di Latina. Ricordo che abbiamo appena richiesto, attraverso il Fondo europeo di sviluppo regionale, un milione e 300 mila euro per progettazioni che riguardano anche la messa in sicurezza degli edifici scolastici presenti in ben 13 borghi”.

Anche l’assessore Francesca Tesone, con delega all’Istruzione, ha fatto sapere che la sfida dell’amministrazione “sarà nella ricerca di altri fondi da destinare alle infrastrutture scolastiche”.