Fra Diavolo Festival: successo per la tre giorni a Itri

Un successo annunciato quello della seconda edizione del Fra Diavolo Festival, tre giorni organizzata dal Comune di Itri e che nello scorso weekend ha proposto un ricco programma di ospiti musicali e non solo. "E' stata una scommessa vinta quella del Fra Diavolo Festival, intendiamo investire su proposte valide e di ampio respiro come questa per continuare a riconfermare Itri quale centro culturale dell'intero sud pontino", il commento del sindaco Giovanni Agresti. Il festival stato inaugurato venerdì 7 in piazzale Carabinieri d'Italia, con il saggio artistico della Gym Center Studio. Sabato l'evento clou con l'esibizione di Tullio De Piscopo che ha registrato il tutto esaurito. Il batterista e cantante partenopeo ha saputo coinvolgere la piazza con molti dei suoi più grandi successi.

Il festival si è concluso domenica 9 con il concerto, sempre in Piazza Rodari, dei “The half brothers”, che hanno saputo coinvolgere il pubblico chiudendo in bellezza la kermesse.

L’assessore alla cultura Salvatore Mazziotti, confortato dagli ottimi risultati, ha chiuso ufficialmente questa edizione promettendo, sin da subito, una terza edizione per il prossimo anno: “Lavoreremo per costruire per il prossimo anno una nuova edizione ancor più ricca e coinvolgente. Ringrazio quanti hanno voluto trascorrere queste calde serate con noi e vi invito a seguire con attenzione tutte le proposte dell’estate itrana”.