Blitz condotto dai carabinieri, smantellato il “fortino” dello spaccio nel quartiere Toscanini

Nell’ambito di una costante attuazione della strategia di contrasto alle attività illecite riconducibili alla detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, così come indirizzate dai carabinieri del Comando provinciale guidato dal colonnello Lorenzo D’Aloia, e a coronamento di un aderente monitoraggio delle aree della città di Aprilia particolarmente esposte a tale fenomeno, nelle prime ore di giovedì nella zona del quartiere Toscanini si è data attuazione a un mirato servizio di contrasto effettuato dai carabinieri dello stesso Comando. Un servizio, spiegano dall’Arma, finalizzato “alla completa disarticolazione delle dinamiche criminali documentate nell’area illecitamente destinata alla piazza di spaccio, nell’area compresa tra via Parigi, via Inghilterra, via Francia e piazza della Comunità Europea, fornendo una risposta concreta di sicurezza e di servizi di prevenzione e prossimità alla cittadinanza”.

Nel dettaglio, oltre 60 carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia e personale della Squadra Mobile di Latina e del Commissariato di Cisterna di Latina, con la partecipazione dei comparti di specialità dell’VIII Reggimento Carabinieri Lazio attraverso le Squadre si supporto per l’Arma Territoriale, delle unità Cinofile del Nucleo di Roma Ponte Galeria e il Nucleo Elicotteri di Pratica di Mare e dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Latina, hanno proceduto ad effettuare un servizio di controllo straordinario del territorio nel quartiere noto alle cronache per essere interessato da un’intensa attività di spaccio, con devastanti ricadute sulla qualità della vita dei cittadini che vivono in quell’area. “Diverse le perquisizioni domiciliari, personali e veicolari effettuate nell’ambito dell’attività che ha permesso di smantellare una consolidata e strutturata piazza di spaccio di sostanze stupefacenti”, sottolineano i carabinieri del Comando provinciale.





E’ stato disinstallato un sofisticato sistema di telecamere wireless abusive, si è proceduto alla rimozione di barriere metalliche e ostacoli fissi, posti sia per proteggere le aree destinate allo spaccio sia per rallentare i controlli delle forze dell’ordine, secondo un pianificato sistema di contromisure di difese passive (cancelli e portoncini in metallo abusivamente installati su aree condominiali) organizzato dai soggetti che alimentavano le attività illecite.

Nel corso dell’attività di servizio sono state controllate oltre 150 persone ed è stati sequestrato complessivamente un chilogrammo di stupefacente tra hashish e cocaina, oltre a sostanze da taglio, strumenti per la pesatura, il confezionamento e la vendita al dettaglio dello stupefacente, denaro frutto dell’attività di spaccio.

Nell’ambito di un segmento di tale attività, personale della Squadra Mobile di Latina, del Commissariato di Cisterna e militari della Sezione Operativa del Reparto Territoriale di Aprilia hanno tratto in arresto un cittadino italiano di 45 anni: nell’appartamento all’interno del quale è stato fermato – al quale gli operatori hanno acceduto dopo aver messo fuori uso un impianto di videosorveglianza abusivo, rimosso due cancellate ed una porta blindata dotata di grata – sono stati rinvenuti 9 grammi di cocaina, 2400 euro in contanti, materiale per il confezionamento dello stupefacente e documentazione relativa alla contabilità dell’attività di spaccio al dettaglio.

“L’attività ha permesso di bonificare gli ambienti controllati da diverse sovrastrutture abusive poste in essere da soggetti coinvolti nelle illecite attività, e di verificare l’urgente necessità di coinvolgere l’ufficio tecnico del Comune di Aprilia di ripristinare lo stato dei luoghi e di documentare la modalità di occupazione di immobili, risultati illecitamente in possesso senza alcun titolo e di proprietà dell’ente pubblico Ater”, evidenziano ancora i carabinieri. Aggiungendo: “L’attenzione del Comando provinciale di Latina, attraverso l’articolazione territoriale del Reparto Territoriale Carabinieri di Aprilia rimane alta e costante sull’intero territorio di competenza, al fine di fornire una risposta concreta ed incisiva alle legittime pretese di ordine e sicurezza pubblica avanzate dai cittadini degli otto Comuni che ricadono nella giurisdizione del Comando, e che oggi respirano e percepiscono una rinnovata atmosfera di efficacia e sicurezza”.