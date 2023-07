Si era dato fuoco fuori casa della ex, muore in ospedale

Dramma a Minturno, un uomo di 57 anni è morto in un ospedale della capitale dopo che due giorni fa si era dato fuoco fuori casa della ex partner.

Secondo le ricostruzioni degli inquirenti che stanno cercando di far luce sulla vicenda, alla base della vicenda ci sarebbero questioni sentimentali.





Non è escluso che l’uomo abbia tentato con l’insano gesto di convincere la ex a tornare sui suoi passi e far ripartire una relazione che era terminata.

Purtroppo, dopo i fatti dei giorni scorsi, per l’uomo la situazione già critica si è aggravata fino alla morte.