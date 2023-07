Malore in spiaggia, muore un uomo di Fondi

Tragedia sulla riva del mare di Sperlonga martedì mattina, quando è venuto a mancare, a causa di un malore un uomo di 72 anni di Fondi.

La notizia ha avuto un forte eco in tutto il sud della provincia pontina, sia perché l’uomo un insegnante, era molto conosciuto in vari centri, sia perché a seguito del malore accusato si è messa in moto tutta la macchina dei soccorsi.





Sul posto sono intervenuti sia gli uomini del 118 e dell’eliambulanza. Purtroppo, però, per il signore di Fondi di 72 anni non c’è stato nulla da fare.