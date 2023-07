Formia, il presidente del Coni Malagò al Centro di Preparazione Olimpica

Una mattinata molto importante e ricca di particolari significati, quella vissuta lunedì al Centro di Preparazione Olimpica ‘Bruno Zauli’ di Formia con la presenza del presidente del Coni, Giovanni Malagò, accolto nell’impianto tirrenico dal Sindaco di Formia Gianluca Taddeo e dal direttore del Centro, Davide Tizzano, per inaugurare la sezione dedicata alle opere del Premio letterario sportivo ‘Invictus’, all’interno della biblioteca del Centro di Preparazione Olimpica, dove trovano collocazione oltre cento tra i volumi che hanno preso parte alle prime tre edizioni del Premio Invictus. Una cerimonia suggestiva, arricchita dalla visita del numero uno dello sport italiano, che tende a suggellare lo stretto legame tra il Premio e il complesso che porta il nome di Bruno Zauli, uno dei massimi dirigenti della storia dello sport italiano.

Un momento molto atteso si è registrato quando è stata scoperta la targa al Cpo del Coni, struttura che ospita durante l’anno ben 32 discipline olimpiche – nel 2025 compirà 70 anni – e di cui è direttore il bicampione olimpico di canottaggio, Davide Tizzano, che ricopre il ruolo di presidente di giuria del Premio Invictus, organizzato dalla casa editrice Lab DFG di Giovanni Di Giorgi.





“Non c’è sport senza letteratura, storia e memoria – ha osservato Malagò – Premi come ‘Invictus’ vanno in questa direzione, perché la prestazione sportiva va raccontata anche attraverso gli aspetti umani che la caratterizzano. Prima lo sport non era protagonista della letteratura, oggi la prospettiva è cambiata”.

La presenza di Giovanni Malagò è stata anche l’occasione importante per un incontro cordiale e costruttivo avvenuto con il sindaco Gianluca Taddeo – che ha già incontrato più volte nei mesi passati, ma lunedì è stata anche l’opportunità per visitare insieme il Cpo (prima della inaugurazione hanno salutato la Nazionale italiana di sciabola maschile e femminile del ct Sandro Cuomo in raduno) – per stabilire un rapporto di collaborazione tra il Comitato Olimpico Nazionale Italiano e il Comune di Formia per una promozione delle attività a 360° sul territorio e sul ruolo primario che il Cpo deve svolgere nel coinvolgimento della città.

FOTOGALLERY

1 di 7

“Con l’inaugurazione della sezione ‘Invictus’ della biblioteca – ha commentato il primo cittadino – iniziamo un nuovo percorso che porterà alla formazione ed al coinvolgimento degli studenti, quindi un’apertura verso le scuole di un Centro che ha tanto da raccontare e da trasferire alle nuove generazioni. È fondamentale trasmettere la cultura dello sport tra i banchi e portare gli studenti a vivere strutture come queste, un Centro che ha una solida storia che ha prodotto atleti che hanno segnato le migliori pagine dello sport internazionale”.

“La visita di Malagò, che ci onora – ha aggiunto il sindaco – ha posto le basi per creare una stretta sinergia utile allo sviluppo della pratica sportiva sul territorio e che porterà il Cpo di Formia a divenire parte integrante del nostro comprensorio per la diffusione dei valori e degli eventi sportivi come momenti di socializzazione, valorizzazione e sviluppo economico. L’obiettivo, nel contempo, è di far tornare a far splendere Formia come Città dello sport per contribuirne alla sua crescita. Credo fermamente che questo settore, unito ad altri comparti in forte espansione come quelli turistico-commerciali, costituisca un traino portante ed un volano imprescindibile per offrire servizi e possibilità sempre maggiori alla cittadinanza, ai turisti e visitatori”.