Riapre il parcheggio sotto il Municipio e ripartono le polemiche

Non ha fatto neppure in tempo ad essere riaperto, il parcheggio che si trova al piano interrato del Municipio di Fondi, chiuso da oltre due anni per questioni legate alla manutenzione, che già sono ripartite le polemiche. Sui social, in molti hanno evidenziato la presenza di infiltrazioni d’acqua e vere e proprie pozzanghere sul pavimento. A rimarcare il tutto è stato il consigliere comunale di opposizione Salvatore Venditti che ha accusato l’amministrazione comunale.

LA NOTA DI VENDITTI





“Alla fine la montagna ha partorito il topolino, sicuramente indigesto ai cittadini fondani.

Da più di due anni parlano di incontri, confronti e trattative tra amministrazione comunale e la Ciotola SPA, gestore del parcheggio interrato di Piazza Municipio e degli stalli blu a pagamento.

Da due anni prendono in giro i cittadini dichiarando – ogni qualvolta sono stati interpellati sul tema – che il giorno successivo sarebbe stato quello buono per arrivare ad una conclusione.

Dopo due anni quel giorno è arrivato. Qualche giorno fa, infatti, è stata rivista la convenzione. E se da una parte possiamo essere contenti dell’implementazione, a breve, del pagamento con app e della sosta gratutia per i veicoli elettici, tutto il resto non ci fa sorridere:

– Il costo dell’abbonamento annuale per un residente sale a 150€, quando la media in provincia è di circa 40€.

– Il costo orario del ticket sale a 1,20€. Lo scorso anno, in risposta ad una mia interrogazione sull’aumento del costo dell’abbonamento, il Sindaco Maschietto e la sua maggioranza dissero che però in compenso il costo orario del biglietto era basso.

– Aumento degli stalli blu di ben 525 unità, distribuiti tra il centro città e la zona del litorale. Un aumento ingiustificato, soprattutto perché il guadagno è tutto della Ciotola SPA (oggi ECF SPA). Proprio loro che, per contratto, avevano l’obbligo di fare manutenzione ordinaria e straordinaria al parcheggio sotto la casa comunale. Cosa che non hanno evidentemente fatto con la evidente compiacenza dell’amministrazione comunale.

Compiacenza e connivenza che si è palesata ancora di più ieri, quando il parcheggio ha riaperto – a proposito, ricordate quando parlavano di “chiusura temporanea”? – con qualche lavoretto fatto tanto per estetica ed eseguito anche male, visto che già ieri stesso c’erano delle evidenti perdite.

In soldoni la Ciotola SPA, anziché vedere quel contratto (a cui è stata inadempiente) stralciato e il parcheggio ridato alla collettività, si trova nella condizione di guadagnare ulteriormente sulle spalle dei cittadini fondani.

Il tutto con il placet dell’amministrazione Maschietto che, per l’ennesima volta, presta il fianco al privato anziché difendere gli interessi dei cittadini.”