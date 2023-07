Notte bianca a Cisterna, i controlli dei Carabinieri

Nella giornata del 9 luglio 2023 i Carabinieri della Stazione di Cisterna di Latina, a latere degli eventi connessi alla manifestazione denominata “notte bianca“, manifestazione che ha interessato il Comune di Cisterna riempiendo le strade della cittadina con eventi canori e spettacoli che attiravano oltre la cittadinanza anche molti turisti, verso i quali le strutture enogastronomiche cisternesi hanno fornito adeguata accoglienza fino a notte inoltrata.

In tale contesto dunque, in linea con la strategia di controlli di prossimità a favore della popolazione, così come stimolati dal Comando Provinciale di Latina guidato dal Colonnello Lorenzo D’Aloia, procedevano ad un controllo straordinario del territorio per le vie del centro e aree limitrofe, ottenendo un positivo riscontro sotto l’aspetto della prevenzione e contrasto all’attività di spaccio, diverse contravvenzioni per violazione al codice della Strada e controlli sulle strade interessate alla viabilità nei giorni interessati dalla manifestazione e dalla “movida” del fine settimana, finalizzati a prevenire la possibilità di incidenti stradali nei quali rimangono coinvolti anche giovani cittadini.