Lavori a Fondi, riaffiorano basoli dell’Appia antica

Ancora una scoperta a Fondi: riemerge durante i lavori un tratto di Appia Antica.

La scoperta durante alcuni scavi legati ad un gestore telefonico in viale della Libertà in zona Porta Roma dove sono riaffiorati dei basoli.





Non una grande scoperta, in quanto si sapeva che sotto l’attuale asfalto in quell’area ci fossero i reperti romani, ma in questo modo è stato possibile catalogarli. Nei prossimi giorni, dopo l’ok da parte di Comune e Soprintendenza il cantiere potrà riprendere facendo in modo che la strada venga completamente riaperta.