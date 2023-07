Formia, 17 indagati per presunti favori negli appalti

Non c’è pace a Formia per gli ex sindaci alle prese con problemi giudiziari. Se l’ex prima cittadina Paola Villa si è vista assolvere dal procedimento sulla nomina del capo di gabinetto nei giorni scorsi, è arrivato il rinvio a giudizio per ben 17 persone tra cui l’ex primo cittadino Sandro Bartolomeo per presunti appalti agevolati tra il 2015 e 2017.

Nel mirino dell’inchiesta coordinata dalla Procura di Cassino anche ex dirigenti comunali e imprenditori locali. A vario titolo tutti devono rispondere dei reati di turbativa degli incanti e falso in atto pubblico.





LE PAROLE DI BARTOLOMEO SUI SOCIAL