Colpo in bar del centro di Terracina: rubate sigarette e gratta e vinci

Furto notturno a Terracina. Preso di mira nella notte tra mercoledì e giovedì un bar in piazza Bruno Buozzi.

Due colpi in meno di due settimane. Sempre uguale il modus operandi dei malviventi che, come evidenziato dalle videocamere di sorveglianza avrebbero prelevato stecche di sigarette e gratta e vinci già registrati e dunque in caso di vincita anche incassabili.





Il furto è avvenuto tra le 3 e le 4 di notte. Per entrare è stata tagliata la serranda con attrezzatura elettrica che crea poco rumore, per poi procedere a rompere il vetro e fare incursione.

Adesso sta alle forze dell’ordine cercare di assicurare i ladri alla giustizia.