3 pusher nei guai, coinvolti nella morte per “overdose” del 2021

Dalle prime ore dell’alba del 06 luglio 2023, militari della Compagnia Carabinieri di Terracina, con l’ausilio di unità cinofile del Nucleo di Roma-Santa Maria di Galeria, hanno dato esecuzione ad un’Ordinanza applicativa di misure cautelari personali emessa dal Tribunale – G.I.P. di Latina, su richiesta della Procura della Repubblica di quel capoluogo, nei confronti di 3 persone di Fondi, un 57enne, un 36enne e una 34enne, già note alle Forze di Polizia, ritenute responsabili di concorso in detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I fatti risalgono all’anno 2021, allorquando la Stazione di Monte San Biagio è stata delegata dalla Procura della Repubblica di Latina ad effettuare accertamenti tecnici legati allo spaccio di sostanze stupefacenti nei confronti di persone che avrebbero potuto cedere della sostanza stupefacente ad un giovane deceduto per “overdose”.





Le investigazioni effettuate hanno consentito di cristallizzare in maniera chiara e univoca, anche con riscontri e sequestro di sostanza stupefacente del tipo “Eroina”, che i tre, oggetto della misura, avevano come unico scopo quello di rifornire tutti coloro che facevano richiesta di stupefacente, prediligendo come luogo di incontro e spaccio sia il comune di Fondi sia i vicini comuni di Sperlonga e Itri, e, ad ulteriore conferma, nella stessa mattinata durante la conseguente perquisizione domiciliare nei confronti del 36enne, sono state rinvenute ulteriori 5 dosi di Eroina, per un totale di gr. 1 circa.

Il procedimento penale versa ancora nella fase delle Indagini preliminari e nei confronti degli indagati, vige il principio di presunzione di innocenza ai sensi dell’art. 115 bis cpp.