Finisce nei guai un uomo di Formia di 58 anni beccato dagli agenti della Polizia Locale di Itri alla guida di un’auto con patente e certificato di assicurazione entrambi falsi.

I documenti, stando a quanto emerso a margine del controllo, risultavano essere emessi dall’Irlanda ma in realtà non era così in quanto si trattava di falsi.





Per tale motivo l’uomo è stato denunciato. Per lui anche una maxi multa e il sequestro del mezzo.