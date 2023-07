Leasing Auto: cos’è e vantaggi

L’acquisto di un’auto può essere effettuato attraverso diverse soluzioni che vengono scelte sulla base delle proprie esigenze personali ma anche e soprattutto alla luce delle proprie disponibilità economiche.

Per comprare un veicolo nuovo esistono diverse vie, tra cui le più diffuse sono certamente il finanziamento presso il concessionario stesso, se offre tale servizio, il prestito personale richiesto alla banca o ad altro istituto di credito, la permuta, sostituendo la vecchia auto con una nuova a un prezzo stornato, o il pagamento in contanti, con l’acquirente che versa l’intera somma in un’unica soluzione.





C’è poi un altro metodo per entrare in possesso dell’auto, che può essere definito come un mix tra il finanziamento e il noleggio a lungo termine. Stiamo parlando del leasing, una forma molto diffusa in virtù dei tanti vantaggi a essa collegati.

Che cos’è il Leasing

Il leasing per l’acquisto di un’auto è sostanzialmente un accordo finanziario tra un individuo e una società di leasing, in questo caso il concessionario stesso, in cui l’individuo paga un canone mensile per l’utilizzo del veicolo per un determinato periodo di tempo. Alla fine del contratto di leasing, l’individuo ha l’opzione di acquistare l’auto ad un prezzo concordato o restituirla al concessionario.

Come detto, questa soluzione è molto simile al noleggio a lungo termine ma si differenzia con quest’ultimo in quanto viene previsto spesso il pagamento di un deposito iniziale e una tassa di acquisizione.

Il leasing auto può essere un’opzione interessante per coloro che desiderano utilizzare un’auto per un breve periodo di tempo o che desiderano evitare la preoccupazione della vendita della stessa in futuro, senza contare che nel contratto spesso sono comprese anche altre spese accessorie, come l’assicurazione.

Tuttavia, è importante sottolineare che tale opzione comporta costi aggiuntivi come tasse e penali per l’uso e l’usura dell’auto, Inoltre, se si decide di acquistare l’auto al termine del contratto di leasing, può essere necessario pagare un costo aggiuntivo per il valore residuo dell’auto, diversamente l’utilizzatore potrebbe essere soggetto al pagamento per eventuali danni alla vettura.

In generale, quindi, il leasing auto può rappresentare una valida alternativa ai prestiti o ai finanziamenti diretti del concessionario, ma è importante capire i costi e le implicazioni contrattuali del leasing prima di prendere una decisione.

I vantaggi del Leasing Auto

Il leasing auto è una soluzione che spesso caratterizza le abitudini di acquisto di un’auto da parte dei guidatori e, non a caso, sono moltissimi i concessionari che offrono questa formula su innumerevoli modelli, come TM Wagen, alla luce dei tanti vantaggi collegati alla soddisfazione del cliente, in particolare se riferiti all’acquisto diretto o al finanziamento.

In generale che usufruisce di questa opzione dovrà versare pagamenti mensili più bassi rispetto al prestito o al finanziamento. Ciò significa che il cliente può avere accesso ad un’auto migliore con un budget più limitato, senza dovere affrontare un grande investimento iniziale, ma solo un deposito iniziale ridotto.

Inoltre, si ha la possibilità di guidare un’auto nuova ogni pochi anni, avendo quindi accesso alle ultime tecnologie e ai più recenti modelli di veicoli senza dover pagare il prezzo pieno ogni volta.

Altro grande vantaggio riguarda i ridotti costi di manutenzione, poiché l’auto è spesso ancora coperta dalla garanzia del produttore, comprese le riparazioni per gli eventuali danni o usura.

Ovviamente, collegato direttamente alle caratteristiche proprie del leasing, l’opportunità di acquistare l’auto alla fine del periodo previsto dal contratto, dopo aver tastato con mano il modello e aver compreso pienamente la sua coerenza rispetto alle proprie esigenze, cosa possibile solo in parte nel caso di acquisto.

