Furto a Formia, denunciato un uomo di Napoli

Formia, al termine di specifica attività d’indagine, hanno deferito in stato di libertà per

furto aggravato e indebito utilizzo di carta di credito, un uomo di 36 anni della provincia di Napoli, per essere stato identificato quale autore del furto del cosiddetto ”metodo della ruota bucata”, perpetrato l’8 febbraio scorso nel parcheggio del supermercato “Lidl” di Formia ai danni di un uomo di 60 anni della Provincia di Caserta.

A quest’ultimo, mentre era intento a sostituire il pneumatico precedentemente

bucato dal denunciato, gli veniva sottratto il borsello contenente effetti e documenti personali di cui una carta di credito successivamente utilizzata per tentativo di prelievo.