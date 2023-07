Calcio balilla part-time, l’ordinanza che vieta il gioco in alcuni orari

Singolare ordinanza quella emessa nei giorni scorsi dal sindaco di Castelforte Angelo Felice Pompeo per limitare il gioco del calcio balilla in alcune ore del giorno e della notte.

Il cosiddetto biliardino, uno dei giochi più intramontabili degli ultimi decenni, che da sempre è presente in sale giochi e bar a Castelforte non può essere praticato a qualsiasi ora perché “disturba”





Stop al gioco aggregativo per via dei rumori considerati molesti dalle 14 alle 17 e poi in serata a partire dalle 22.

Un’ordinanza per andare incontro alle lamentele dei cittadini ma che molti sono sicuri farà discutere.