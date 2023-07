Fondi, auto distrutta dalle fiamme in periferia

Una macchina distrutta da un incendio in periferia, a Fondi. E’ accaduto nella serata di lunedì in via Ponte Perito, nell’area di Ponte Tavolato, lasciando il mezzo aggredito dalle fiamme ridotto a uno scheletro.

Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e carabinieri della Tenenza locale, che hanno subito inquadrato l’accaduto come un’autocombustione. Secondo le ricostruzioni, il proprietario aveva lasciato il mezzo parcheggiato a bordo strada perché in avaria, e le fiamme sarebbero state originate successivamente da un banale cortocircuito.