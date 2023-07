Auto finisce fuori controllo e si ribalta: muore il giovane conducente

Ancora un incidente stradale con esiti mortali. Si è verificato la scorsa notte alle porte di Latina, al chilometro 75+600 della Pontina, all’altezza della rotonda del Piccarello, vedendo la morte del 26enne latinense Simone Di Maria, deceduto sul colpo.

Viaggiava sulla sua Smart, per cause in fase di accertamento finita fuori controllo mentre procedeva in direzione Roma: secondo le prime ricostruzioni, intorno alle 2.30 l’utilitaria sarebbe letteralmente decollata sulla rotatoria, per poi atterrare al centro della carreggiata, uscire fuori strada ribaltandosi e terminare la propria corsa in un campo adiacente. Una dinamica che, come accennato, non ha lasciato scampo al conducente. I sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.





Oltre al personale del 118, sul posto hanno operato a lungo sia i vigili del fuoco che gli agenti della polizia stradale provenienti dal distaccamento di Aprilia, incaricati dei rilievi per cristallizzare l’accaduto. Per il momento, la salma del 26enne resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.