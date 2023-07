Furti nello stabilimento balneare dei militari, denunciato 17enne pregiudicato

Nel primo pomeriggio di dmenica, personale del Commissariato di Gaeta – Squadra Volante – è intervenuto presso lo Stabilimento balneare militare, ubicato in via Marina di Serapo, per la segnalazione di tentato furto ad opera di due cittadini extracomunitari, uno dei quali armato di coltello.

All’esito delle immediate ricerche esperite, grazie alle descrizioni raccolte da alcuni avventori, è stato rintracciato uno dei malviventi, un pregiudicato 17enne, mentre il complice è riuscito a dileguarsi. “A seguito di perquisizione personale veniva rinvenuto indosso all’indagato un coltello a serramanico, poi sequestrato, nonché parte della refurtiva, uno smartphone ed una carta di debito, celata all’interno di uno zainetto”, spiegano dal Commissariato. “La refurtiva veniva restituita alla vittima, una bagnante ospite dello Stabilimento Balneare Miramare, luogo presso il quale era stato consumato nel frattempo un ennesimo furto”.





All’esito delle formalità di rito, il giovane veniva deferito alla competente Procura minorile per i reati di porto abusivo di armi e ricettazione, e dunque affidato ai Servizi sociali del Comune di Gaeta.