Gli aspetti del sistema carcerario, al centro della formazione per gli avvocati

L’associazione Forense di Fondi, in collaborazione dell’associazione Forense Terracina, organizza per il giorno 30 Giugno 2023, dalle ore 16,00 alle ore 19,00, a Fondi, un incontro formativo sul sistema carcerario, dal titolo: “Aspetti del sistema carcerario” che si articolerà in due interventi: 1) “La salute delle persone detenute tra diritti fondamentali ed esigenze di sicurezza”, relatrice la Prof.ssa Antonella Massaro, Associata di Diritto penale all’Università di Roma Tre; 2) “Profili deontologici del difensore del detenuto”, relatore l’Avv. Marcello Montalto, già componente del Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense di Roma.

La Prof.ssa Massaro è autrice di numerose pubblicazioni monografiche (il più recente è “Questioni di fine vita”), collettanee e di articoli su vari temi del diritto penale italiano ed europeo; è relatrice di convegni in Italia e all’estero. Con l’Università alla quale appartiene, organizza il Master di secondo livello “Diritto penitenziario e Costituzione”, giunto alla decima edizione e la Spring School del Centro di ricerca “European Penological Center” che si svolge annualmente a Ventotene-Santo Stefano. La presenza a Fondi della Prof.ssa Massaro permetterà di individuare il percorso per la preparazione di un convegno nel prossimo autunno, di cui saranno organizzatori gli ordini degli avvocati di Latina e Cassino, insieme con istituti universitari, enti pubblici, associazioni giuridiche e sociali, che affronterà le questioni della detenzione tra espiazione e redenzione. In esso, una parte verrà dedicata alla figura di Eugenio Perucatti, storico direttore del carcere di S. Stefano dal 1952 al 1960, anticipatore delle riforme in senso umanitario della detenzione e al recente volume di Pier Vittorio Buffa “Non volevo morire così. Santo Stefano e Ventotene. Storie di ergastolo e di confino”, che racconta le storie di ergastolano morti a Santo Stefano, tra cui un Fondano.