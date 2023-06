Doppio appuntamento a Fondi e Itri per il Parco dei Monti Aurunci

Venerdì 30 giugno

L’assessore al Bilancio e alle Politiche agricole, ai Parchi Giancarlo Righini e l’assessore allo Sport e all’Ambiente Elena Palazzo partecipano alla presentazione del restauro dell’antica “Mole della Corte”, mulino storico della città ed esempio di sostenibilità, all’interno del Monumento naturale di Settecannelle.

Fondi, Monumento naturale Mola della Corte, Settecannelle. Via Mola della Corte 34 (ore 15.30)





L’assessore al Bilancio e alle Politiche agricole, ai Parchi Giancarlo Righini e l’assessore allo Sport e all’Ambiente Elena Palazzo visitano il vivaio forestale nel quale si sono da poco conclusi i lavori per la realizzazione di serre, ombrai e semenzai per la produzione di essenze autoctone destinate alla piantumazione in scuole, ospedali e aree pubbliche del Lazio.

Itri, Valle Troglia 1° traversa a sinistra (ex istituto agrario), (ore 16.30)

L’assessore al Bilancio e alle Politiche agricole, ai Parchi Giancarlo Righini e l’assessore all’Ambiente e ai Cambiamenti climatici Elena Palazzo partecipano al convegno “La sfida del cambiamento climatico e il ruolo delle aree naturali protette in difesa degli equilibri idraulici e idrogeologici”.

Itri, aula consiliare del Comune, piazza Umberti 1 (ore 18)