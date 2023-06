Sapori di Mare: grandi nomi per la 20esima edizione

Giovedì 29 giugno si apre la 20esima edizione di Sapori di Mare, manifestazione che apre tradizionalmente l’avvio della stagione turistica e balneare a Sperlonga con un appuntamento imperdibile che coniuga specialità ittiche (pesce azzurro), enogastronomia ed eccellenze agroalimentari del territorio.

Una 20esima edizione che vede grandi nomi nel programma della manifestazione, che apre i battenti giovedì, anche se l’appuntamento clou è per sabato 1 luglio, quando nel Borgo si parlerà di “economia e risparmio sotto l’ombrellone” con ospiti davvero d’eccezione per il borgo: il direttore del Wall Street Italia, Leopoldo Gasbarro modererà un appuntamento che vedrà presenti l’ex ministro ed oggi Ceo di Infinity Bank, Corrado Passera, insieme al vicepresidente di Confindustria, Vito Grassi e a Adriano Nelli, Responsabile global wealth management Italia, di Pimcoma.





Il convegno verrà preceduto da una breve analisi sulla cosiddetta “economia blu” con Antonello Testa, coordinatore di Ossermare – Osservatorio Nazionale sull’Economia del Mare, insieme al presidente del Consorzio Sperlonga Turismo, Leone Armando La Rocca.

Da anni “Sapori di Mare” proietta sul palcoscenico nazionale la valorizzazione delle specie ittiche locali, il pesce azzurro in particolare, promuovendo una sana alimentazione che sia nel contempo caratterizzata dalla sostenibilità ambientale. E non a caso, dall’anno scorso il “sottotitolo” della manifestazione riporta l’accento anche sui prodotti della terra pontina.

“A Sperlonga gli elementi per il buon vivere non mancano di certo. Oltre alla millenaria tradizione ittica incentrata sul consumo di pesce azzurro, il nostro territorio offre eccellenze enogastronomiche ed aziende di livello alto. Elementi questi che sono tutti presenti nella manifestazione che tanto gradimento ha dal pubblico in quasi 20 anni di presenza”, ha detto con orgoglio l’ideatore della manifestazione, nonché presidente del Consorzio Sperlonga Turismo, Leone Armando la Rocca.

“Sapori di Mare” avrà luogo nei punti storici della manifestazione: la “base” è rappresentata da Piazza Fontana, nella parte bassa di Sperlonga, dove ci sarà spazio per gli stand gastronomici, gli eventi di show-cooking ed un piccolo palco da cui poter seguire dibattiti e concerti dal vivo durante i 4 giorni della kermesse. Lungo la via del Porto si snoderanno stand di artigianato locale e di prodotti inerenti lo spirito della manifestazione. Nello slargo ai piedi della Torre Truglia troveranno posto gli operatori che rappresenteranno il meglio dei prodotti dell’agricoltura e del territorio interno.

La stessa Torre Truglia invece sarà teatro di eventi culturali e musicali, con degustazioni ed happening esclusivi ed a prenotazione, per garantire la sicurezza di tutti.

Sapori di Mare è una manifestazione di Worldcompany, ideata da Leone Armando la Rocca.