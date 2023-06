Perché scegliere un’auto aziendale

Quando decidiamo di acquistare un’auto, abbiamo la possibilità di scegliere tra diverse soluzioni sulla base delle nostre esigenze personali ed economiche. Oltre all’auto nuova, infatti, presso i concessionari specializzati, come nel caso di https://tmwagen.com/, si può decidere di comprare un’auto usata, o a chilometri zero, così come le cosiddette auto aziendali, modelli che pur essendo molto simili a quelli a km 0, hanno caratteristiche differenti e alcuni vantaggi collegati a questa tipologia di acquisto.

Le caratteristiche delle auto aziendali





Prima di elencare le caratteristiche delle auto aziendali, è bene esplicitare la definizione di tale tipologia di veicolo. Con il termine auto aziendale si indicano quelle auto che sono state acquistate in precedenza da un’azienda con l’obiettivo di farle utilizzare ai propri dipendenti per scopi operativi, come incontri con clienti e fornitori, trasferte e viaggi di lavoro.

Sono a tutti gli effetti auto già immatricolate che, generalmente, hanno percorso un numero limitato di chilometri e quindi in ottime condizioni sia a livello di carrozzeria che, soprattutto, di motore. Rispetto alle auto definibili “tradizionali”, acquistate da un privato per uso personale, le auto aziendali hanno le seguenti caratteristiche:

Vendute in flotte: le auto aziendali sono spesso acquistate in flotte di più veicoli, ciò significa che l’azienda può negoziare sconti sui prezzi e sui servizi di manutenzione con i concessionari.

Uso professionale: come accennato in precedenza, questi veicoli sono acquistati per essere utilizzate principalmente per scopi professionali, come rappresentanza, trasporti di merci o spostamenti per lavoro. In genere, sono dotate di spazi di carico più ampi o di equipaggiamenti specifici per le esigenze dell’azienda.

Manutenzione e assistenza: sono soggette a programmi di manutenzione e assistenza specifici per garantire che siano sempre in ottime condizioni di funzionamento e sicurezza. Inoltre, spesso le aziende stipulano contratti di assistenza stradale per i propri veicoli.

Pianificazione dei costi: l’acquisto e l’utilizzo sono spesso pianificati e gestiti in modo da tenere sotto controllo i costi per l’azienda. Ciò significa che l’azienda può scegliere i modelli di auto più convenienti in base al rapporto qualità/prezzo e alla durata.

Tassazione: Le auto aziendali possono essere soggette a una tassazione specifica in base all’uso che ne viene fatto, alla categoria di appartenenza e alla tipologia di alimentazione. In genere, sono legate a una maggiorazione fiscale rispetto alle auto per uso personale.

I vantaggi dell’auto aziendale

L’acquisto di un’auto aziendale, come detto, può offrire diversi vantaggi rispetto all’acquisto di un’auto nuova.

Il primo vantaggio riguarda ovviamente il prezzo più conveniente rispetto alle auto nuove. Ciò è dovuto al fatto che le aziende acquistano le auto in flotte e possono negoziare sconti sui prezzi con i concessionari.

Inoltre queste auto sono spesso soggette a programmi di manutenzione e assistenza specifici, essendo quindi acquistabili in ottime condizioni e regolarmente e costantemente controllate, avendo oltre tutto un chilometraggio molto inferiore rispetto alle auto usate.

A questo si aggiunge la presenza di una garanzia, offrendo all’acquirente la possibilità di ricevere assistenza e riparazioni gratuite in caso di problemi meccanici.

Infine, chi decide di acquistare un’auto aziendale può usufruire di opzioni di finanziamento vantaggiose proposte dall’azienda stessa, lasciando l’opportunità per l’acquirente di scegliere soluzioni di pagamento più convenienti e adatte alle proprie esigenze.

Foto di Jay George da Pixabay