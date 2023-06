Aggredito il comandante della Finanza di Cisterna

Il comandante della Guardia di finanza di Cisterna di Latina, il luogotenente Mario Serra, è stato aggredito. E’ accaduto martedì, mentre insieme a un collega era in servizio in abiti borghesi in località “Residenza del Gallo”. Secondo le ricostruzioni tutto è iniziato quando un giovane si è affacciato dalla finestra della propria abitazione, iniziando a offendere i militari, per poi scendere in strada e sferrare un pugno a Serra. A stretto giro sono intervenuti gli agenti del Commissariato, che hanno tratto in arresto l’autore dell’aggressione.

Il sindaco Valentino Mantini e l’amministrazione comunale esprimono solidarietà al comandante e condannano fermamente l’atto di violenza di cui è rimasto vittima: “Il luogotenente Serra è un punto di riferimento per la nostra comunità. Siamo rimasti attoniti e rammaricati questa mattina nell’apprendere quanto è avvenuto. A lui, a tutte le donne e gli uomini delle forze dell’ordine va la nostra vicinanza e il ringraziamento per il costante e operoso lavoro, a sostegno della nostra comunità”.