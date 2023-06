Mercato Immobiliare a Roma: prezzi, tendenze e valutazione immobile

Nel mercato immobiliare romano, l’andamento dei prezzi e la valutazione immobile sono elementi cruciali per acquirenti e venditori.

Esploriamo l’andamento del mercato immobiliare a Roma, concentrandoci sui prezzi delle proprietà residenziali e sull’importanza della valutazione immobile.





Prezzi delle proprietà residenziali a Roma

Il mercato immobiliare residenziale a Roma continua ad attirare l’attenzione di acquirenti e venditori, nonostante il calo degli ultimi mesi e l’aumento dei tassi di mutuo.

A maggio del 2023, il prezzo medio richiesto per gli immobili residenziali in vendita a Roma è stato di € 3.315 al metro quadro, segnando un leggero aumento del 0,12% rispetto a maggio 2022.

Prezzi degli affitti a Roma

Il mercato degli affitti a Roma è ugualmente dinamico, con una domanda costante di inquilini in cerca di soluzioni abitative. A maggio 2023, il prezzo medio richiesto per gli immobili residenziali in affitto a Roma, è stato di €14,89 al mese per metro quadro, registrando un aumento del 5,53% rispetto all’anno precedente.

Valutazione immobile a Roma: importanza e consigli utili

La valutazione accurata del tuo immobile a Roma è fondamentale per ottenere una transazione equa e per attirare potenziali acquirenti o inquilini.

Per ottenere una valutazione professionale, puoi rivolgerti a strumenti di valutazione immobile come Vorrei.it che utilizza Idefix, algoritmo innovativo in grado di parametrizzare diversi fattori chiave e rapportarli sui valori di mercato,

Dopodiché, sarà necessario ricevere conferma da parte dell’agente esperto o professionista immobiliare.

La valutazione immobiliare tiene conto di diversi fattori, tra cui la posizione dell’immobile, le sue caratteristiche, le condizioni di mercato e gli elementi unici che lo distinguono dagli altri. Una valutazione corretta ti permette di stabilire un prezzo competitivo ma realistico per la vendita o l’affitto del tuo immobile a Roma.

Prezzi al metro quadro delle diverse zone di Roma

Secondo Immobiliare.it, a Roma, i prezzi immobiliari variano a seconda delle diverse zone della città. Nel mese di Maggio 2023, la zona del Centro Storico è stata quella con il prezzo più alto, raggiungendo € 7,455 al metro quadro per le proprietà in vendita. Al contrario, la zona di Lunghezza e Castelverde ha registrato il prezzo più basso, con una media di €1,750 al metro quadro. Per quanto riguarda gli affitti, la zona del Centro Storico ha segnato il prezzo più alto, con € 24,52 al mese per metro quadro, mentre la zona di Lunghezza e Castelverde ha presentato il prezzo più basso, con una media di € 9,81 al mese per metro quadro.

Il mercato immobiliare a Roma, offre opportunità sia per venditori che per acquirenti. La conoscenza dei prezzi e delle tendenze di mercato è fondamentale per prendere decisioni informate.

Inoltre, la valutazione immobile accurata è essenziale per ottenere una transazione equa.

Consultare esperti immobiliari e utilizzare strumenti di valutazione immobiliare specializzati, ti aiuterà a valutare correttamente il tuo immobile a Roma.

Sia che tu sia cercando di vendere o affittare, comprendere il mercato immobiliare ed ottenere una valutazione accurata ti permetterà di prendere decisioni informate e massimizzare il valore del tuo immobile nella vivace città di Roma.