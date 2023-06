Danza, nuovo trionfo per la fondana Alessia Pecchia

Alessia Pecchia ancora una volta sul gradino più alto. È passato un anno da quando insieme al partner romano Niccolò Cicchetti si aggiudicò il titolo di campioni italiani 2022 nelle danze latino-americane. Ed adesso ecco la giovane fondana impegnata in un nuovo percorso nel solo Latin Style Tecnica: in neanche due mesi è riuscita ad essere prima nella ranking nazionale e tra le prime tre in quella internazionale.

Grande soddisfazione per lei sabato 24 giugno a Rimini, dove si sono svolti i campionati nazionali Cids, in cui Pecchia si è aggiudicata il titolo di Campionessa nazionale Cids 2023 Latin Style Tecnica 17 Ol. Su quella pista Alessia ha dimostrato tutto il suo talento e l’eccellenza del suo ballo.





Ricordiamo che Alessia studia Ingegneria a Tor Vergata, e sempre a Roma si allena presso la società Asd Dancing Queen. Ma non è finita, perché il prossimo 13 luglio sarà di nuovo in scena a Rimini per il campionato italiano Fids.