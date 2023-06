Bce, rialzo tassi di interesse. De Meo: “Cautela e attenzione, basta opprimere famiglie e imprese”

«Sono profondamente preoccupato per l’annuncio della presidente della Bce, Christine Lagarde, riguardo all’ulteriore aumento dei tassi di interesse a partire dal prossimo mese di luglio e nei mesi successivi», dichiara Salvatore De Meo, presidente della Commissione Affari costituzionali al Parlamento europeo. «Questa decisione arriva in un momento in cui l’aumento dell’inflazione è già tre volte superiore alla norma, causando una riduzione del potere d’acquisto delle famiglie, aggravata da una crescita produttiva al di sotto delle aspettative. Di fronte a questa situazione insostenibile, io e i miei colleghi di Forza Italia al Parlamento europeo – continua il presidente De Meo – abbiamo presentato un’interrogazione alla Banca Centrale Europea per comprendere le basi su cui si fonda la decisione di aumentare i tassi e capire se ci sono misure di politica monetaria volte a sostenere famiglie e imprese europee. Inoltre, abbiamo sollevato il timore che questa misura possa favorire solo alcune economie dell’Eurozona a discapito di altre, come è accaduto in passato. Crediamo fermamente che sia essenziale adottare – continua ancora Salvatore De Meo – misure adeguate a recuperare le perdite senza ulteriormente gravare sui cittadini attraverso un aumento del costo del denaro. È di fondamentale importanza che le decisioni economiche e di politica monetaria vengano prese con attenzione, tenendo conto di tutti i possibili effetti. Gli obiettivi di politica monetaria – conclude l’on. De Meo – dovrebbero mirare a trovare un equilibrio tra stabilità dei prezzi, crescita economica e benessere delle famiglie. Le autorità monetarie devono adottare misure flessibili per affrontare situazioni economiche complesse e mitigare gli impatti negativi sulle imprese e sui cittadini».