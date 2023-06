VIDEO e FOTO – Cavallo salvato grazie all’intervento dell’elicottero

Incredibile vicenda quella a cui hanno dovuto far fronte i Vigili del Fuoco per tentare di salvare un cavallo. L’animale, infatti, era caduto mentre era nei pascoli in zona Ambrifi a Lenola, in una cavità naturale non riuscendo a risalire in superficie.

Dopo che il proprietario della bestia non era riuscito a metterlo in salvo ha allertato i soccorsi che sono giunti sul posto, hanno imbragato il cavallo e lo hanno liberato dalla “trappola” in cui era finito grazie all’intervento dell’elicottero di supporto.

