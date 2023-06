Giacomo di “Aldo Giovanni e Giacomo” in visita a Minturnae

Visita illustre nei giorni scorsi al comprensorio archeologico di Minturnae, dove è stato in visita l’attore Giacomo Poretti, noto per essere il Giacomo del trio comico Aldo Giovanni e Giacomo.

L’attore, riconosciuto dal personale del Museo si è reso disponibile alle foto di rito che hanno presto iniziato a girare anche sul web.





IL POST SUI SOCIAL

“Qualche giorno fa abbiamo ricevuto una chiamata che chiedeva informazioni per una visita guidata. Mai avremmo pensato che il visitatore in questione fosse Giacomo Poretti

Grazie per la visita e l’interesse dimostrato!”