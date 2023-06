Gaeta, accoltella fratello e compagna: 66enne arrestato per tentato omicidio

Tentato omicidio in famiglia, a Gaeta. La mattina del 16 giugno dalla località Monte Tortona giungeva richiesta di intervento da parte di una donna, che affermava di essere stata avvicinata da due vicini di casa, un uomo e una donna ricoperti da vistosi rivoli di sangue lungo il corpo che chiedevano aiuto. Intervenivano immediatamente militari della Tenenza di Gaeta, a cui subito appariva chiaro come l’uomo, un 63enne, fosse stato attinto da fendenti inferti con arma bianca, di rilevante profondità, all’addome e al braccio sinistro, mentre la donna, una 56enne, riportava escoriazioni nella parte superiore del capo.

“Autore dell’insano gesto è stato il fratello dell’uomo, un 66enne, mediante l’utilizzo di due coltelli da cucina, che sono stati posti sotto sequestro e rinvenuti all’interno di alcuni cassetti dove l’uomo aveva tentato di occultarli”, spiegano dal Comando provinciale dell’Arma. “I tre convivevano all’interno della stessa abitazione ed è proprio all’interno delle mura domestiche che è da ricercare il movente, da addebitare a pregresse discussioni e situazioni di attrito tra il reo e la donna”.





L’uomo tratto in arresto per tentato omicidio e lesioni personali aggravate è stato ristretto presso la casa circondariale di Cassino a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il fratello ferito è stato inizialmente ricoverato in codice rosso presso l’ospedale Dono Svizzero di Formia, e grazie alle cure dei sanitari è stato dichiarato fuori pericolo di vita, con prognosi di giorni 30 salvo complicazioni, mentre la donna a seguito di specifici accertamenti è stata dimessa con prognosi di 8 giorni.