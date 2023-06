Come trovare un affitto ideale a Torino con l’aiuto di un’agenzia immobiliare

Tante sono le ragioni per cui si può avere la necessità di cercare una casa in affitto a Torino.

C’è chi per motivi di lavoro o di studio ha bisogno di trovare un alloggio solo per un certo periodo di tempo, chi non può affrontare un mutuo o chi desidera avere la libertà di cambiare casa tutte le volte che vuole.





I casi sono molti e diversi, ma fortunatamente il mercato immobiliare è in grado di proporre più alternative, capaci di soddisfare le esigenze di tutti coloro che cercano una casa in cui vivere per un periodo più o meno lungo della propria vita.

Scopri in questo articolo perché è conveniente affidarsi ad un’agenzia immobiliare a Torino per trovare l’affitto ideale, quali vantaggi porta, sia che si tratti di affitti per un lungo periodo o breve, come nel caso specifico degli studenti fuori sede.

Agenzia immobiliare a Torino: cosa è bene sapere per l’affitto a lungo termine ideale

Se hai deciso di risiedere in città per un periodo prolungato, puoi chiedere aiuto ad agenzie immobiliari Torino e provincia per ricevere solo proposte di soluzioni di affitto vantaggiose.

Anche se ci si affida a professionisti competenti, per trovare la casa giusta è sempre bene avere le idee chiare, fin dal principio, rispetto a ciò che si vuole. Questo permette di ottimizzare i tempi della ricerca con grandi vantaggi a beneficio sia dell’agente immobiliare che del cliente.

L’agenzia infatti è in grado di cercare e quindi presentare al potenziale cliente solo case in affitto in linea con i desideri di questo, facendogli così risparmiare visite a immobili poco o affatto interessanti.

Cosa vuol dire però nello specifico avere le idee chiare in merito all’abitazione in affitto che si sta cercando?

Quando si prende contatto con un’agenzia immobiliare a Torino è utile:

specificare il quartiere o le zone in cui si desidera risiedere . Si possono valutare anche altre opzioni, pur sempre in linea con le proprie esigenze, ad esempio riguardo la comodità per raggiungere il lavoro, le scuole e i servizi essenziali;

. Si possono valutare anche altre opzioni, pur sempre in linea con le proprie esigenze, ad esempio riguardo la comodità per raggiungere il lavoro, le scuole e i servizi essenziali; indicare il budget mensile di cui si dispone . Serve poi chiedere all’agente che propone l’immobile in affitto se sono previste ulteriori spese da pagare non comprese nel canone mensile e chi prende l’onere economico di eventuali lavori di manutenzione. In questo modo si può valutare la convenienza o meno di una casa ed evitare brutte sorprese in un secondo momento;

. Serve poi chiedere all’agente che propone l’immobile in affitto se sono previste ulteriori spese da pagare non comprese nel canone mensile e chi prende l’onere economico di eventuali lavori di manutenzione. In questo modo si può valutare la convenienza o meno di una casa ed evitare brutte sorprese in un secondo momento; verificare lo stato della casa . Meglio appurare se si tratta di una casa che ha molti anni e non ha mai effettuato restauri, oppure nuova o con rifacimenti recenti. Una visita all’abitazione in questi casi è sicuramente chiarificatrice. Chiedi anche la classe energetica perché può aiutarti a capire quali consumi e costi ci saranno, qualora non compresi nel canone mensile di affitto;

. Meglio appurare se si tratta di una casa che ha molti anni e non ha mai effettuato restauri, oppure nuova o con rifacimenti recenti. Una visita all’abitazione in questi casi è sicuramente chiarificatrice. Chiedi anche la classe energetica perché può aiutarti a capire quali consumi e costi ci saranno, qualora non compresi nel canone mensile di affitto; descrivere con cura quale soluzione abitativa si cerca. Una casa singola o un’appartamento? Si può anche esprimere la propria preferenza se si desidera vivere in una palazzina con poche unità abitative e se si prediligono i piani alti, bassi o intermedi di un edificio. Tra le altre cose da considerare per orientare la ricerca si può segnalare la preferenza di un appartamento arredato o no.

Affitto per studenti fuori sede tramite agenzia immobiliare a Torino

Spesso per uno studente è difficile trovare soluzioni abitative che mettano insieme esigenze di budget, vicinanza alla sede universitaria e comodità.

Un suggerimento prezioso è sicuramente quello di valutare sempre più opzioni perchè, anche se si hanno le idee chiare, è meglio non fermarsi alla prima proposta.

Inoltre, uno studente può anche tenere presente delle agevolazioni previste per chi vive lontano da casa per frequentare l’università: un aiuto che può fare comodo nella scelta stessa della soluzione abitativa.

Quando si avvalgono dell’aiuto di un’agenzia immobiliare a Torino, gli studenti solitamente riescono a trovare casa in affitto in tempi brevi, senza il rischio di truffe, come purtroppo spesso capita quando si decide di fare tutto da soli. La stipula di un contratto tramite agenzia garantisce infatti la validità di quanto sottoscritto.

Affidarsi a dei professionisti significa dunque avere la sicurezza che tutto si svolga senza brutte sorprese e in modo trasparente, soprattutto se si sceglie un’agenzia immobiliare a Torino esperta in affitti come questa: https://taitimmobiliare.it/. Chi si occupa da anni e con successo di locazioni lunghe o brevi è anche in grado di orientare e consigliare al meglio nella ricerca, oltre a garantire la giusta tranquillità all’affittuario.

In questo modo viene salvaguardato non solo lo studente ma anche il locatario perché, grazie ad un contratto stipulato tra le parti, può avere maggiore sicurezza sulla regolarità dei pagamenti.

Prendere in affitto una casa tramite agenzia immobiliare a Torino

Cercare casa in affitto tramite agenzia significa avere meno pensieri perché, oltre ad essere in grado di trovare la soluzione abitativa maggiormente in linea con i propri desideri, si prende anche carico della parte burocratica.

Un lavoro, quello dell’agente immobiliare, che prevede, come è comprensibile, il pagamento di una provvigione, di cui è doveroso tenere conto.

I vantaggi dell’ affidarsi ad un’agenzia immobiliare a Torino sono però maggiori rispetto alla spesa sostenuta. Questo in termini di tempo, stress, sicurezza e anche dal punto di vista economico: un buon agente immobiliare sa infatti come trattare nel migliore dei modi per mettere d’accordo locatario e conduttore.

Sempre meglio dunque spendere qualcosa in più e avere la sicurezza di aver chiuso un buon contratto che risparmiare qualche decina di euro e correre il rischio di trovarsi in mezzo a problemi magari difficili da risolvere da soli.