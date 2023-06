Tentata rapina alle autolinee di Latina, un arresto della Volante

Nel corso della serata di martedì, a seguito di segnalazione pervenuta al Numero Unico per le Emergenze 112, la polizia di Latina si è attivata per un’aggressione. Sul posto era presente la persona aggredita, un uomo che ha specificato di essere rimasto vittima di un violento tentativo di rapina da parte di cinque giovani, che avevano tentato di impadronirsi dei suoi occhiali da sole e del telefono cellulare, colpendolo con calci e pugni.

Nella circostanza i malviventi non erano riusciti nel loro intento criminale anche per il tempestivo intervento di alcuni passanti. Sulla scorta delle indicazioni ricevute, i poliziotti della Volante hanno individuato, non lontano dal luogo della tentata rapina, un giovane che è stato riconosciuto senza ombra di dubbio quale componente, forse anche il più aggressivo, del gruppo di rapinatori.





Lo stesso, che presentava anche alcuni evidenti segni riconducibili alla “lotta” appena avvenuta, è stato tratto in arresto per tentata rapina aggravata e condotto presso la casa circondariale di Latina, a disposizione dell’autorità giudiziaria.