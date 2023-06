Impianto di cremazione a Fondi, polemiche per la “sponsorizzazione” a domicilio

“Da martedì mattina – denuncia Fondi Vera – è in corso una distribuzione capillare di questa rivista in tutte le case dei fondani, 18mila copie, ‘I Cipressi’, completamente dedicata all’impianto di cremazione di Fondi. La cui ultima pubblicazione prima di quella odierna risale al primo semestre 2021, proprio quando c’era bisogno di ‘sponsorizzare’ la nascita dell’impianto di Misterbianco in Sicilia… e indovinate in quali zone fu distribuito. Direttore del periodico è Ballerini Mario, amministratore unico della Saie, che è anche la società editrice del periodico”.

“Ho sperato fosse lo scherzo di cattivo gusto di qualche buontempone”, dice il capogruppo della civica di minoranza, il consigliere Francesco Ciccone. “Poi da ogni angolo della città mi hanno scritto per dirmi di aver trovato nella cassetta della posta ‘una rivista’ un po’ particolare. La Saie oltre a progettare impianti di cremazione ‘ovviamente’ edita anche un giornalino per farsi pubblicità e ‘tranquillizzare le Comunità che mostrano perplessità’. E lo pubblica quando serve. Ma qui il problema è un altro”.





“Maschietto e la sua maggioranza ci hanno riferito di aver sospeso l’iter procedurale, la società non fa alcun cenno a questa situazione e dà come tutto fatto ed imminente l’inizio dei lavori. Dov’è la verità? È evidente che qualcuno sta bleffando, ma qui non stiamo giocando, qui si parla di una città e del suo comprensorio, di salute, di sviluppo, di ambiente, di una comunità che pretende chiarezza. E subito. Chi sta bleffando?”.