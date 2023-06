Questa mattina il consiglio provinciale

Presieduta dal presidente della Provincia Gerardo Stefanelli si è tenuta in data

odierna presso l’aula Cambellotti la seduta del consiglio provinciale.

In apertura lo stesso presidente Stefanelli ha voluto esprimere il cordoglio per la morte del Presidente Berlusconi e ha voluto esprimere solidarietà e vicinanza alle popolazioni per la calamità naturale che ha colpito i Comuni di Sermoneta e di Sezze. Il consiglio ha approvato poi i seguenti punti all’ordine del giorno, ovvero: le delibere delle

sedute precedenti; surroga del consigliere provinciale Vincenzo Giovannini (Civiche

Pontine) e convalida del nuovo consigliere Pasquale Casalini consigliere del comune di Sezze; adesione della Provincia di Latina e Monti Lepini all’associazione DMO (con relativo atto costitutivo e Statuto) che non ha scopo di lucro ed ha come oggetto la

promozione, lo sviluppo e l’incremento del turismo nel Sistema Turistico dell’area

provinciale ricompresa tra i Comuni aderenti della stessa provincia di Latina e parte

della Ciociaria e dei Monti Lepini.





Approvata infine la mozione presentata dal gruppo consiliare del Pd relativa agli incendi dei chioschi sul lungomare di Latina. Il consiglio provinciale ha espresso così una forte condanna per il grave episodio accaduto il 15 maggio scorso e ha espresso solidarietà agli operatori danneggiati e augurato loro una effettiva ripresa delle attività lavorative.